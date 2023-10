Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat duminica, 29 octombrie 2023, 16:40 / Actualizat duminica, 29 octombrie 2023 16:58Mircea Rednic, antrenorul de la UTA, a analizat partida cu FCU Craiova, scor 3-2, din etapa #14 din SuperLiga.UTA s-a impus in Banie si a scapat de locurile de baraj. A urcat pe 12, cu 15 puncte, unul peste FCU Craiova. A fost prima victorie obtinuta de aradeni in deplasare in actuala stagiune.CSU CRAIOVAMihai Rotaru a gasit antrenor pentru Universitatea Craiova * ... citeste toata stirea