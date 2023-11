Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 10 noiembrie 2023, 14:46 / Actualizat vineri, 10 noiembrie 2023 15:20Mircea Rednic (61 de ani), antrenorul de la UTA, spune despre Dorin Rotariu (28), care a preferat sa semneze cu FCSB in loc sa mearga la Arad, ca "s-a dus pentru bani, nu a fost corect cu mine".Spre finalul lunii august, Mircea Rednic spunea despre Dorin Rotariu ca "a promis ca ne ia in considerare". Atacantul de banda era liber de contract in acel moment, dupa ce reziliase cu ... citeste toata stirea