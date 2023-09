Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat luni, 18 septembrie 2023, 10:22 / Actualizat luni, 18 septembrie 2023 10:22La partida UTA - U Cluj, scor 0-1, din etapa #9 din Superliga, Mircea Rednic a stat in biroul sau de langa vestiare, de unde a urmarit partida la televizor. In locul lui, cel care a dat indicatii in timpul meciului a fost Sorin Radoi, antrenorul secund al aradenilor.Tehnicianul de la UTA a fost vizitat la intervale de cateva minute de cate un maseur, prin rotatie. Ei au ... citeste toata stirea