Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 18 octombrie 2023, 22:16 / Actualizat miercuri, 18 octombrie 2023 22:31Mircea Rednic, antrenorul de la UTA, s-a plans la conferinta de presa premergatoare meciului cu Rapid ca partida se joaca vineri.UTA - Rapid are loc vineri, de la ora 21:00. Meciul disputat la Oradea va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Orange Sport 1, prima Sport 1 si Digi Sport 1Tehnicianul a invocat faptul ca in alte tari din Europa nu se disputa meciuri vinerea, in ... citeste toata stirea