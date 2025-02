Reface nationala la Craiova! Am descifrat strategia lui Radoi: ei ar putea ajunge in Banie

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 11 februarie 2025, 15:47 / Actualizat marti, 11 februarie 2025 16:29Daca Vasile Mogos ar deveni titular la Universitatea Craiova, Mirel Radoi ar avea in componenta primului "11" patru fotbalisti pe care s-a bazat si in mandatul de la echipa nationala. Bancu, Cicaldau, Mitrita si lateralul venit de la CFR Cluj sunt fotbalisti agreati de antrenor din perioada in care pregatea prima reprezentativa. Cu cei patru pe teren, ar insemna ca 36% din formula de ... citește toată știrea