Reforme majore ale codului anti-doping, dupa ce WADA a fost atacata din toate partile, in cazul inotatorilor chinezi si al tenismenilor dopati

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 11 decembrie 2024, 17:07 / Actualizat miercuri, 11 decembrie 2024 17:54Aflata in ultimii ani in lumina reflectoarelor, Agentia Mondiala Anti-Doping va avea un nou cod anti-doping din 2027, iar cateva schimbari majore sunt legate de termenii folositi si de existenta unui prag.Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA) a fost implicata in mai multe scandaluri in ultima perioada, unul fiind legat de inotatorii chinezi prinsi dopati, iar celalalt de ... citește toată știrea