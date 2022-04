Reghecampf, categoric inaintea semifinalei de Cupa cu Sepsi: "Vrem sa castigam acest trofeu!"

Articol de GSP - Publicat marti, 19 aprilie 2022, 15:59 / Actualizat marti, 19 aprilie 2022 16:15CS Universitatea Craiova joaca in deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe, in prima mansa din semifinalele Cupei Romaniei. Laurentiu Reghecampf (44 de ani) a analizat partida cu covasnenii si a anuntat ca principalul obiectiv al echipei este castigarea trofeului.Sepsi - CSU Craiova se joaca miercuri, de la ora 19:30. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport si ... citeste toata stirea