Reghecampf, despre revenirea la FCSB: "Becali imi este ca un frate"

joi, 22 septembrie 2022, 17:24 / Actualizat joi, 22 septembrie 2022 17:32
Laurentiu Reghecampf, 47 de ani, in prezent antrenorul celor de la Neftchi Baku, nu exclude revenirea la FCSB.Reghecampf are in palmares doua titluri in Liga 1 cu FCSB, pe care a antrenat-o in doua mandate, 2012-2014 si 2015-2017. A mai cucerit o Supercupa si o Cupa a Ligii alaturi de ros-albastri. Cu el pe banca, formatia antrenata de Gigi Becali a obtinut doua dintre ultimele mari victorii