Reghecampf isi joaca viitorul la Craiova * Cat l-ar costa pe Rotaru sa-l dea afara daca nu isi indeplineste obiectivul

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 25 mai 2022, 08:14 / Actualizat miercuri, 25 mai 2022 08:20Barajul de vineri, cu FC Botosani, nu e doar despre calificarea in Conference League, ci si despre viitorul lui Reghe pe banca Universitatii Craiova.CS Universitatea Craiova si FC Botosani joaca vineri, 27 mai, de la ora 20:30, intr-o singura mansa, barajul pentru participarea in Conference League. Duelul e programat pe arena "Ion Oblemenco" si va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct ... citeste toata stirea