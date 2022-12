Regreta ca nu a semnat cu Farul: "Oferta din China a fost foarte mare"

Articol de GSP - Publicat joi, 22 decembrie 2022, 10:06 / Actualizat joi, 22 decembrie 2022 10:08Ronaldo Deaconu (25 de ani), mijlocasul ofensiv al polonezilor de la Korona Kielce, regreta ca la inceputul anului a ales sa mearga in China in loc sa semneze cu Farul.Deaconu ajungea in februarie la formatia din liga a doua chineza Shaanxi Chang'an Athletic, de care s-a despartit in iulie, dupa 3 goluri si un assist in 6 partide si o multime de probleme financiare.FARULAsta-i Viitorul! * ... citeste toata stirea