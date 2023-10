Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 05 octombrie 2023, 07:00 / Actualizat joi, 05 octombrie 2023 18:07Dan Nistor a evidentiat rolul pe care Ioan Ovidiu Sabau il are la formatia de pe malul Somesului si in rezultatele obtinute in ultima perioadaU Cluj a dat din nou lovitura pe final de meci contra granzilor din Liga 1 care se lupta pentru castigarea titlului. In meciul de acasa cu Universitatea Craiova (1-1), Dan Nistor a egalat in minutul 90+1, apoi luni seara in partida de pe Arena ... citeste toata stirea