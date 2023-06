SC Otelul Galati a bifat a doua achizitie pentru SuperLiga si este una la fel de interesanta ca prima. In echipa lui Dorinel Munteanu ajunge tot un rival avut in sezonul regular si mai apoi in play-off-ul Ligii 2.Dupa Alexandru Pop (23 de ani), atacant luat de la Unirea Dej, cu galatenii a semnat si Relu Stoian (27 de ani), portar de la Gloria Buzau. Achizitia a fost prezentata astazi, 7 iunie.Pop si Stoian au jucat ultimul lor meci pentru fosta echipa chiar la... Galati. Iar amandoi au ... citeste toata stirea