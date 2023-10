Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 30 octombrie 2023, 07:08 / Actualizat luni, 30 octombrie 2023 07:25Florin Raducioiu a analizat victoria pe care Rapid a obtinut-o pe teren propriu, 2-0 cu Universitatea Craiova.Formatia antrenata de Cristiano Bergodi este intr-o forma excelenta in Superliga, avand 9 meciuri la rand fara infrangere (6 victorii si 3 egaluri). Iar fostul international lauda modul in care Rapid evolueaza in ultima perioada.Rapid - CSU CraiovaCe nu s-a vazut la TV ... citeste toata stirea