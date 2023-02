REMEMBER Declaratia care l-a ingropat pe Bogdan Stelea la nationala: "A auzit Piturca ce-am spus si asta a fost"

Articol de GSP - Publicat duminica, 05 februarie 2023, 13:30 / Actualizat duminica, 05 februarie 2023 13:30Bogdan Stelea, jucator prezent cu nationala Romaniei la mai multe editii de Campionat Mondial si Euro, a adunat 91 de selectii in echipa nationala. Putea sa fi avut mai multe, dar o declaratie l-a suparat pe Piturca.Bogdan Stelea este unul dintre cei mai mari portari din istoria Romaniei. La echipa nationala de seniori, a aparat in 91 de partide, in intervalul 1988-2005. A participat ... citeste toata stirea