REMEMBER Dinamo isi decide viitorul intr-o zi istorica a "cainilor"! 16 ani de la un meci cu cantec: "20 de procurori in tribuna si 200 de jandarmi, se pregatesc sa faca arestari"

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 04 mai 2024, 08:10 / Actualizat sambata, 04 mai 2024 08:13Dinamo isi joaca, probabil, ultima sansa pentru supravietuirea in Superliga pe terenul Universitatii Cluj, o echipa in plina degringolada, in pragul imploziei. Nici "cainii" nu traverseaza un moment fericit, dar spera sa profite, cumva, de haosul de la "sepcile rosii" pentru a mai spera ca raman in prima liga si de la anul.Meciul cu o incarcatura aparte pentru ros-albi se joaca intr-o zi cu ... citește toată știrea