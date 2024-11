REMEMBER Marian Aliuta, poveste haioasa: "Didi Prodan il alerga cu foarfeca! *Tu esti noul Gica Hagi? Las ca vezi tu ce-ti fac eu*" + Alta intamplare la Forban: "Stai, ma, Didi, ca nu stiam ca esti tu"

Articol de Mitica Docan - Publicat miercuri, 20 noiembrie 2024, 15:33 / Actualizat miercuri, 20 noiembrie 2024 15:36Invitat la Un Podcast, emisiune moderata de Costin Desliu, Marian Aliuta - fostul jucator al Stelei si al Rapidului - a rememorat diferite episoade din cariera sa (1995-2011)."Cand am ajuns in vestiar la echipa mare erau Didi Prodan, Lacatus, Panduru, Adrian Ilie. Am prins fotbalisti. Ilie Stan, Jean Vladoiu, Stelea, Dobos, Galca, Sabin Ilie. Au fost momente frumoase acolo, ... citește toată știrea