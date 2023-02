REMEMBER Vasile Stanga, marele handbalist al Romaniei, povesteste o tragedie "ascunsa" din sportul romanesc: "Un soldat neinstruit s-a speriat si a apasat pe tragaci .."

Articol de GSP - Publicat vineri, 10 februarie 2023, 10:54 / Actualizat vineri, 10 februarie 2023 10:58Vasile Stanga, unul dintre cei mai mari handbalisti din istoria Romaniei, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanitoaia la "Prietenii lui Ovidiu".Vasile Stanga a trait caderea regimului Nicolae Ceausescu in Spania, la Valencia, si a povestit acum 3 ani, in direct in emisiune, un episod care l-a marcat pe viata: moartea bunului sau prieten, Florica Murariu, rugbyst al clubului Steaua. ... citeste toata stirea