Remiza buna pentru altii! Corvinul si FCU Craiova au terminat la egalitate la Hunedoara si rateaza sansa de a se apropia de locurile care duc in play-off

Ultimul meci al etapei a 19-a a Ligii 2 s-a disputat duminica, la Hunedoara, cu un numar important de spectatori in tribune, circa 5.000. Corvinul si FCU Craiova le-a oferit o prima repriza buna, cu destule situatii bune de gol, dar si o parte secunda a jocului in care portarii au avut mult mai putina treaba.S-a terminat 0-0, iar cele doua formatii rateaza sansa de a profita de celelalte rezultate din aceasta runda si de a se apropia de locurile calificabile in play-off.Etapa a 19-a a debutat ... citește toată știrea