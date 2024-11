Remiza intr-un meci amical cu o echipa campioana pentru o formatie din Superliga

Articol de Ovidiu Minea - Publicat sambata, 16 noiembrie 2024, 16:24 / Actualizat sambata, 16 noiembrie 2024 16:50Politehnica Iasi a incheiat astazi mini-turneul pe care l-a intreprins in Republica Moldova, unde a ajuns joi. Inainte de revenirea acasa, Poli a disputat un meci amical la Hincesti, cu echipa locala Petrocub.Gazdele de azi, care au cucerit in vara si titlul de campioana si Cupa Moldovei, sunt pe locul II in clasamentul sezonului in curs. Scorul final al disputei a fost 0-0. ... citește toată știrea