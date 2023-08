Chindia Targoviste si Gloria Buzau au pus punct etapei a 3-a a campionatului Liga 2 cu un egal, scor 1-1, rezultat cel mai intalnit in meciurile din acest debut de sezon pentru cele doua formatii care sunt considerate favorite in lupta pentru promovarea in SuperLiga.Jocul desfasurat marti seara pe stadionul "Eugen Popescu" din Targoviste a fost chiar derby-ul rundei si, totodata, meciul de debut al lui Vasile Miriuta ca antrenor la Chindia, dupa ce l-a inlocuit pe demisul Dragos Militaru. ... citeste toata stirea