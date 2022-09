Remiza intre Concordia Chiajna si Dinamo, intr-un amical disputat pe terenul ilfovenilor. Aparitie-surpriza in primul 11 al "cainilor"

Concordia Chiajna si Dinamo au jucat un meci amical vineri, profitand de faptul ca Liga 2 e intrerupta pentru partidele echipelor nationale. Intalnirea test, de la Chiajna, s-a terminat la egalitate, fara gol, scor 0-0, intr-o confruntare in care au jucat, in mare parte, toti jucatorii celor doua formatii.Concordia Chiajna si Dinamo s-au intalnit deja in campionat, in runda a 5-a. Jocul de la Chiajna s-a terminat cu victoria "cainilor" la limita, scor 1-0, in urma golului reusit de spaniolul ... citeste toata stirea