Remiza intre FCU Craiova si FC Voluntari, cu ilfovenii incapabili sa inscrie in 30 de minute de superioritate numerica. Fiecare echipa a avut cate o transversala

Ultimul meci al etapei a 10-a a Ligii 2 a adus fata in fata echipele care in vara au retrogradat la brat din SuperLiga. FCU Craiova si FC Voluntari, dezamagitoare in acest debut de sezon, s-au intalnit la Craiova si au incheiat partida cu un rezultat de egalitate, 0-0. Ilfovenii au jucat o jumatate de ora in superioritate numerica dupa eliminarea debutantului Razvan Balasa, dar nu a reusit sa inscrie, neavand nici macar o ocazie mare de gol in acest interval de timp.Etapa a 10-a a Ligii 2 a ... citește toată știrea