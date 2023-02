"Repatriere" in Banie * CSU Craiova a anuntat inlocuitorul lui Martic: "Bine ai revenit la Stiinta!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 13 februarie 2023, 18:32 / Actualizat luni, 13 februarie 2023 18:46In urma cedarii lui Ivan Martic (32 de ani) la U Cluj, Stefan Vladoiu (24) a revenit la Universitatea Craiova.CSU Craiova a imprumutat astazi un fundas dreapta la U Cluj si a "recuperat" altul.Ivan Martic merge la Cluj-Napoca sub forma de imprumut pana la finalul sezonului, iar Stefan Vladoiu revine in Banie, desi ar fi trebuit sa ramana in Ardeal pana in vara. ... citeste toata stirea