REPORTAJ GSP Cine pune mana pe cladirea-fantoma de langa stadionul Dinamo: "Mai intai sa avem terenul" * Paragina in locul unde ar fi trebuit sa apara un mega-proiect

Articol de Remus Dinu, Andrei Furniga (video) - Publicat joi, 27 februarie 2025, 17:19 / Actualizat joi, 27 februarie 2025 18:11Odata cu demolarea stadionului Dinamo, din complexul din Stefan cel Mare se pregateste sa fie ras de pe fata pamantului si imobilul-fantoma, in paragina, aflat la doi pasi de arena.Cladirea e o extensie a tabloului sumbru care persista in complex in ultimii 30 de ani si a devenit un focar de infectie, frecventat de oamenii strazii si napadit de gunoaie si vegetatie. ... citește toată știrea