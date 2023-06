Articol de Andrei Petrescu - Publicat duminica, 04 iunie 2023, 12:04 / Actualizat duminica, 04 iunie 2023 14:20Gazeta a fost prezenta pe stadion la meciul tur al barajului de promovare in Liga a 2-a dintre Popesti Leordeni si CS Tunari, scor 2-1 in favoarea gazdelor si detaliaza modul in care s-a trait aceasta partida de catre fani, jucatori si arbitri.Pe micutul stadion "Inter Gaz" din Popesti Leordeni, echipa locala a infruntat CS Tunari in mansa tur a barajului de promovare in Liga a 2-a. ... citeste toata stirea