Resita, la cea mai buna perioada din ultimul deceniu, cu Flavius Stoican la timona: "Nu pot spune ca ma asteptam la acest parcurs!" Echipa este pe podium in Liga 2 si in sferturile Cupei Romaniei

Fotbalul resitean traverseaza cea mai buna perioada din ultimul deceniu, cu Flavius Stoican pe banca tehnica.Ultima performanta dateaza din sezonul 2014-2015, cand echipa se numea Metalul si intra in pauza de iarna de pe locul secund in Seria a 2-a a Ligii 2, la 4 puncte sub liderul ACS Poli Timisoara.Desi purta numele echipei care cucerise Cupa Romaniei in anii '50, clubul fusese practic importat de la Ramnicu Valcea, CSM, si era patronat de controversatului om de afaceri Catalin Rufa.Acum, ... citește toată știrea