Restart la Concordia Chiajna * Cristi Balasa - Claudiu Ionescu, cuplul pentru jocul cu CSC Dumbravita

Articol de Ionel Lutan - Publicat joi, 07 martie 2024, 13:12 / Actualizat joi, 07 martie 2024 16:29Penultima etapa a sezonului regulat la nivelul esalonului secund incepe astazi dupa amiaza, la Chiajna, odata cu partida dintre Concordia si CSC Dumbravita programata de la ora 17.00, in etapa a XVIII-a.Cele doua formatii se afla in cea de a doua jumatate a clasamentului cautand, cu acest prilej, prima victorie din anul 2024.