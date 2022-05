Restrictii in traficul rutier pe perioada derularii celei de-a 11-a editii a OMV Petrom Semimaratonul Bucuresti

Articol de Aurelian Rotea - Publicat miercuri, 04 mai 2022 16:24 / Actualizat vineri, 06 mai 2022 17:35OMV Petrom Bucharest Marathon va avea loc in weekendul 7-8 mai si vor participa peste 10.000 de alergatori. Toate locurile de participare in curse au fost deja ocupate!Evenimentul va fi transmis live la TV, pe Prima Sport 2.In ciuda restrictiilor, competitia principala a fost organizata si anul trecut, dar la un nivel mai mic. In editia din acest an a OMV Petrom Bucharest Marathon vor lua ... citeste toata stirea