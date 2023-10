Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 11 octombrie 2023, 10:22 / Actualizat miercuri, 11 octombrie 2023 10:26Claudiu Keseru se retrage! La aproape 37 de ani, pe care-i va implini in decembrie, unul dintre cei mai importanti atacanti romani din ultimul deceniu pare sa-si fi luat definitiv adio de la cariera de fotbalist.Pus pe liber de UTA in aceasta vara, Keseru nu si-a mai gasit echipa, chiar daca presa din Italia scria ca se afla in vizorul unei formatii din Serie C. Aflat la ... citeste toata stirea