Retragerea unui mare campion. Del Potro s-a despartit de tenis cu ochii in lacrimi: "Poate nu ne vom revedea niciodata"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 februarie 2022, 11:04 / Actualizat miercuri, 09 februarie 2022 11:08Tenismenul argentianian, Del Potro, fost loc 3 ATP, a pus punct carierei la 33 de ani.Momentul retragerii a fost marcat de confruntarea pe care a avut-o in fata conationalului sau, Federico Delbonis, partida in care a cedat cu scorul 6-1, 6-3, in 16-imile de finala ale turneului ATP de la Buenos Aires.