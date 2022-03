RETRO GSP 39 de ani de la calificarea Craiovei in semifinalele Cupei UEFA * Secretele eroului Negrila: cati bani i-a adus golul decisiv, de ce n-a ramas in RFG alaturi de Marcel Raducanu, din ce motiv l-a luat de par pe Halagian si ce pensie "nesimtita" a

Articol de Adrian Florea, Liviu Manolache - Publicat miercuri, 16 martie 2022, 08:07 / Actualizat miercuri, 16 martie 2022 09:56Pe 16 martie 1983, Universitatea Craiova invingea cu 1-0 pe FC Kaiserslautern si, dupa 2-3 in RFG, devenea prima echipa din Romania care se califica in semifinalele unei competitii europene. Golul marii izbanzi a picat tarziu, in minutul 82, dar partida a fost dominata categoric de olteni.Nu rata alte episoade #RETROGSP de colectieConform statisticii publicate in ... citeste toata stirea