RETRO GSP Gabi Balint #60. Zece "secrete" din cariera lui "Gaboaja", pe care cel mai probabil nu le stiti

Articol de Adrian Florea, Liviu Manolache - Publicat marti, 03 ianuarie 2023, 10:39 / Actualizat marti, 03 ianuarie 2023 12:11Nascut pe 3 ianuarie 1963, la Sangeorz-Bai (Bistrita-Nasaud), Gavril Pele Balint este unul dintre personajele cele mai mediatizate din fotbalul romanesc. Fost jucator important la Steaua si la nationala, cel poreclit "Gaboaja" a ramas in prim-plan si pentru ca e analist DigiSport. Totusi, mai are cateva "secrete", pe care azi vi le dezvaluim, in caz ca nu le cunosteati. ... citeste toata stirea