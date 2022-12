RETROSPECTIVA | Poli Iasi, invincibila in Copou, restantiera in deplasare. A incheiat anul 2022 pe locul 2, dupa o prima parte de campionat in care nu a convins ca joc

Politehnica Iasi este in grafic in ceea ce priveste obiectivul pentru acest sezon de Liga 2, editia 2022-2023. Echipa preluata din etapa a 10-a de Leo Grozavu a incheiat anul pe locul 2, cu 31 de puncte, la egalitate cu SC Otelul, la doua lungimi de liderul Steaua si are sanse mari de a accede in play-off.Cu trei etape inainte de finalul sezonului regular, iesenii au sase puncte avans fata de echipa de pe locul 7 (FK Miercurea Ciuc) si greu mai pot rata prezenta in grupa pentru promovare.Poli ... citeste toata stirea