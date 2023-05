Meciurile din returul fazei semifinale a barajului de promovare in Liga 2, editia 2022-2023, au loc astazi, 27 mai 2023, de la ora 17:30, cu o jumatate de ora mai devreme fata de cum s-au disputat partidele tur. La finalul acestora vom afla cele zece formatii care se califica in faza finala, cea care determina cele cinci echipe care au dreptul de a evolua in editia 2023-2024 a Ligii 2.Jocurile tur au avut loc in urma cu trei zile, miercuri, pe terenul echipelor care au incheiat play-off-ul pe ... citeste toata stirea