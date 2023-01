Revelatia Superligii viseaza la liderul din Premier League: "E telul meu sa ajung la Arsenal"

Articol de GSP - Publicat marti, 03 ianuarie 2023, 22:46 / Actualizat marti, 03 ianuarie 2023 22:52Daniel Paraschiv (23 de ani), atacantul lui Hermannstadt, a declarat ca visul sau e sa ajunga in Premier League, la Arsenal.Paraschiv are un sezon fantastic la Sibiu. Daniel este al doilea golgeter al campionatului, la egalitate cu Alibec si Dugandzic, 9 goluri. Sunt depasiti de Compagno, care are 13 reusite.Datorita evolutiile solide din acest sezon, Paraschiv a fost si convocat la ... citeste toata stirea