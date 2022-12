Revenire dupa 9 luni la FCSB: Andrei Vlad e din nou titular * Tarnovanu nu e nici macar pe banca

Articol de GSP - Publicat duminica, 11 decembrie 2022, 18:50 / Actualizat duminica, 11 decembrie 2022 19:20Andrei Vlad (23 de ani) revine in poarta celor de la FCSB pentru duelul cu Chindia din aceasta seara. Motivul e legat de absenta lui Stefan Tarnovanu, care acuza o accidentare.FCSB incepe partida in fata dambovitenilor cu Andrei Vlad in poarta, revenit intre buturile viecampioanei in Liga 1 dupa o pauza de noua luni (ultima oara a aparat pe 3 martie, in infrangerea de la Pitesti cu FC ... citeste toata stirea