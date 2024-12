Revenire importanta pentru Rapid la derby-ul cu Dinamo * Initial se spunea ca va mai juca abia la anul

Articol de Laura Soica - Publicat duminica, 22 decembrie 2024, 16:31 / Actualizat duminica, 22 decembrie 2024 16:51Benjamin Siegrist, portarul de la Rapid, a fost accidentat aproape o luna si nu a putut apara, insa echipa din Giulesti i-a anuntat revenirea la derby-ul cu Dinamo.Benjamin Siegrist a fost anuntat titular pentru Rapid in meciul cu Petrolul de pe 29 noiembrie, insa elvetianul s-a accidentat la incalzire si nu a mai putut aparea in acea partida si nici in urmatoarele patru. ... citește toată știrea