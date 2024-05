Revenire in circuit pentru Andy Murray * Poate juca la Roland Garros

Articol de GSP.ro - Publicat miercuri, 08 mai 2024, 19:24 / Actualizat miercuri, 08 mai 2024 19:24Andy Murray (36 de ani) va reveni in circuit la turneul de la Geneva, in perioada 18-25 mai, dupa ce a primit un wildcard. Acesta ar putea participa si la Roland Garros, daca starea de sanatate ii va permite.Ultima data britanicul a evoluat la Miami Open, in martie 2024. S-a accidentat la glezna in meciul din runda a treia, pierdut in fata lui Tomas Machac (23 de ani).ROMANIA - CEHIARomania ... citește toată știrea