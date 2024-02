Revenire in Liga 3 pentru Costin Lazar. Antrenorul a semnat si are obiectiv salvarea de la retrogradare

Antrenorul Costin Lazar si-a gasit o noua echipa, la mai putin de patru luni de la ultima experienta, de la AFC Campulung Muscel. "Principalul" de 42 de ani a batut palma si a fost prezentat de un alt club din Liga 3, Gloria Baneasa, ocupanta locului 7 in Seria 3 din Liga 3.La noua sa echipa, Lazar are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, dupa ce la AFC Campulung Muscel a avut un parcurs bun din vara si pana in octombrie, cand a fost reziliat contractul. Era pe locul 1 in Seria 5 si parea ... citește toată știrea