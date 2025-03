Revenire la FCSB dupa 6 luni de absenta * Va fi apt pentru derby-ul cu Dinamo

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 23 martie 2025, 17:01 / Actualizat duminica, 23 martie 2025 17:04Mihai Lixandru se va afla in lotul celor de la FCSB in derby-ul cu Dinamo, programat duminica, 30 martie, pe Arena Nationala. Mijlocasul de 23 de ani este foarte aproape de revenirea pe teren la sase luni distanta de la accidentarea grava suferita in meciul cu PAOK, de la Salonic, scor final 0-1, din faza grupelor Europa league.Jucatorul de profil defensiv a suferit o ruptura a ... citește toată știrea