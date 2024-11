Revenire neasteptata la FCSB! * Fotbalistul poate juca in meciul urmator

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 17 noiembrie 2024, 15:20 / Actualizat duminica, 17 noiembrie 2024 16:06Risto Radunovic (32 de ani), fundasul stanga de la FCSB, va putea juca pentru campioana Romaniei in partida restanta cu FC Botosani, care se va disputa joi, 21 noiembrie, de la 20:00. Campioana este macinata de accidentari si suspendari inaintea acestei partide.Risto Radunovic este convocat la nationala Muntenegrului si in mod normal ar fi ratat meciul cu FC Botosani, in ... citește toată știrea