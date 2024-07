Revenire pe gazon dupa 3 luni! Luca Mihai a jucat din nou in Superliga

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 13 iulie 2024, 18:45 / Actualizat sambata, 13 iulie 2024 19:09Luca Mihai (20 de ani), mijlocasul lui Poli Iasi, a revenit pe teren dupa o pauza de 3 luni. El a intrat in minutul 74 al partidei cu Sepsi, din prima etapa a Superligii, pierduta de echipa lui cu 0-1.Luca Mihai a fost accidentat grav in aprilie, in meciul pierdut de Poli Iasi cu Dinamo, scor 0-1. El a fost lovit in cap de Homawoo, fundasul central de la Dinamo, si a fost transportat de ... citește toată știrea