Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 16 martie 2023, 10:29 / Actualizat joi, 16 martie 2023 10:41Probabil cel mai ghinionist fotbalist activ al lui Dinamo! Numarul 1 in voturile si in simpatiile suporterilor "cainilor" in editia de toamna, Filip Dujmovic, 24 de ani, a pierdut locul de titular nu din lipsa de valoare sau din cauza prestatiilor sale. Bosniacul a oferit siguranta bucurestenilor in meciurile in care a jucat, tocmai de aceea a castigat inimile ros-albilor.Un veritabil om de ... citeste toata stirea