Revine in ring si-l provoaca pe Tyson Fury: "Cu mine a avut cea mai grea lupta! Si el stie ca-l pot invinge"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 februarie 2022, 12:59 / Actualizat sambata, 05 februarie 2022 13:12Suedezul Otto Wallin (31 de ani) revine azi in ring, dupa un an de pauza, urmand a lupta cu polonezul Kamil Sokolowski.Inaintea luptei, Wallin, fost campion WBA in 2017 la categoria grea, si-a amintit de partida pe care a avut-o cu Tyson Fury in 2019 si pe care a pierdut-o prin decizie in unanimitate.Wallin vrea revansa cu Fury: "Cu mine a avut cel mai greu meci din cariera"Wallin a ... citeste toata stirea