Revolta lui Marica cu privire la titularul Farului: "Suntem pe primul loc, dar nu e luat in considerare la nationala"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 18 ianuarie 2023, 09:56 / Actualizat miercuri, 18 ianuarie 2023 10:17Ciprian Marica (37 de ani), oficialul Farului, considera ca portarul Marian Aioani (23 de ani) ar trebui sa fie un jucator important la nationala Romaniei.Fostul atacant l-a laudat pe Aioani si a scos in evidenta faptul ca Farul are o aparare solida, cu Marian intre buturi. Echipa din Constanta are a doua cea mai buna defensiva din Superliga in acest sezon, cu 19 goluri incasate, la ... citeste toata stirea