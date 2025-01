Revolutie in Superliga: noua tehnologie va fi implementata incepand din play-off! "E un salt extraordinar"

Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 23 ianuarie 2025, 19:21 / Actualizat joi, 23 ianuarie 2025 19:24Orlando Nicoara, director al eAD, compania care detine drepturile de televizare pentru Superliga, a transmis astazi ca meciurile din campionatul intern vor putea fi urmarite in format 4K (ultra HD) incepand cu faza play-off-ului.Superliga ar putea beneficia in curand de o revolutie tehnologica. In culise este pregatita o tehnologie noua pentru transmisia meciurilor de fotbal, una care ... citește toată știrea