Rezultat bun pentru rivale! Corvinul si Concordia au remizat la Hunedoara si termina anul la mijlocul clasamentului Ligii 2

Penultimul meci al etapei a 17-a a Ligii 2, ultima programata in 2024, are loc astazi, 15 decembrie 2024, de la ora 13:30, la Hunedoara, intre Corvinul si Concordia Chiajna, doua echipe implicate in lupta pentru accederea in play-off, insa momentan sunt aflate la mijlocul clasamentului.Cine castiga astazi nu urca in Top 6, insa ramane cu sanse importante in batalia pentru play-off, in timp ce invinsa va mai avea sanse matematice, dar nu va mai fi totul la mana sa in ultimele patru runde ale ... citește toată știrea