Rezultat important pentru Anca Todoni in Bolivia

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 02 noiembrie 2024, 15:33 / Actualizat sambata, 02 noiembrie 2024 15:33Anca Todoni (20 ani, 138 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 125 desfasurat la Santa Cruz in Bolivia. Romanca a trecut in sferturi de finala de Chloe Pacquet (30 de ani si 108 WTA), iar in penultimul act o va intalni pe Daria Semenistaja (22 ani si 131 WTA).Anca Todoni joaca in Bolivia al saselea turneu WTA 125 din 2024, ea evoluand anul acesta la San Luis Potosi ... citește toată știrea