Rezultat mincinos la FCSB - Farul! * Avem datele, iar concluzia e categorica

Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 06 februarie 2024, 12:59 / Actualizat marti, 06 februarie 2024 13:05Potrivit raportului Wyscout, FCSB a fost superioara Farului la toate capitolele relevante. Pe teren, dobrogenii au smuls o remiza pe final, 1-1, in ultimul meci al rundei cu numarul 24 din Superliga.Pe Arena Nationala, FCSB a scapat victoria in prelungiri, fiind egalata de Farul in minutul 90+4, dintr-un penalty controversat. A fost echitabil rezultatul partidei?FCSBTransfer ... citește toată știrea