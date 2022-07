Rezultat socant la Budapesta * Scorul era 6-0, 5-0, 30-0, dar ce a urmat trebuia sa fie imposibil!

Articol de GSP - Publicat duminica, 10 iulie 2022, 11:21 / Actualizat duminica, 10 iulie 2022 11:40Marina Bassols (22 de ani, locul 264 WTA) a reusit sa revina de la un scor incredibil. A fost condusa de Yuliya Hatouka (22 de ani, locul 211 WTA) cu 6-0, 5-0, 30-0, insa a incheiat meciul victorioasa, scor 0-6, 7-5, 6-4, in primul tur al calificarilor de la WTA Budapesta.Bassols a avut o evolutie foarte slaba in prima parte a meciului. In primul set a castigat numai 9 puncte, in timp ce in ... citeste toata stirea